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Luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten naar Riyad na aanval

Economie
door anp
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KEULEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar Riyad geschrapt na een aanval van de Jemenitische Houthi's op de luchthaven bij de Saudische hoofdstad. Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa schort tot zeker volgende week vrijdag vluchten naar Riyad op. Air India vliegt tot zaterdag niet naar de stad. Ook Philippine Airlines stopt voorlopig met vliegen naar Riyad.
Cirium, een analysebureau, berekende dat ongeveer driehonderd vluchten vanaf of naar de luchthaven van Riyad op donderdag zijn geannuleerd.
Houthi's zeiden eerder de internationale luchthaven van Riyad te hebben aangevallen met een ballistische raket. De Jemenitische rebellen, die steun krijgen van Iran, vechten een oorlog uit met door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen.
KLM vliegt op dit moment niet naar Riyad. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft wel het voornemen om vanaf 25 oktober weer naar de Saudische bestemming te vliegen, meldde het bedrijf vorige maand.
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