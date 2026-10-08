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Ook Berendsen noemt Rusland na aandringen een vijand

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) noemt Rusland ook een vijand, maar deed dat pas na aandringen van de oppositie. Hij was vooraf niet op de hoogte gesteld dat defensieminister Dilan Yesilgöz deze term voor Rusland zou gebruiken bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer.
Yesilgöz spreekt namens het kabinet, benadrukte Berendsen. De nieuwe term heeft ook geen gevolgen. "Of we Rusland nu agressor of vijand noemen, dat heeft geen impact op ons beleid."
"Het is toch niet niks", vroeg Sarah Dobbe (SP) over de nieuwe kwalificatie. De minister wees erop dat Rusland door de EU en de NAVO als grootste dreiging wordt gezien. "We zien dat Rusland zich steeds vaker vijandig uitlaat, maar we zijn niet in oorlog."
Kati Piri (PRO) wilde weten of het niet aan de minister van Buitenlandse Zaken is om zo'n kwalificatie te bewaken. "Woorden doen er zeker toe bij het ministerie van Buitenlandse Zaken." Het is een zaak van het gezamenlijke kabinet, reageerde de bewindsman. Vorige kabinetten hebben Rusland wellicht ook al vijand genoemd, zei hij.
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