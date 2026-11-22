Een pot rode kool met appel van 720 gram kost bij Aldi en de Dirk nu 26 cent. Een zak stroopwafels (28 cent) en rijst (400 gram voor 44 cent) kosten ook maar een paar dubbeltjes. Voor elk van de drie is er een andere reden, en die moet je niet altijd bij de supermarkt zoeken.

Dit betaal je nu en daarom is het zo goedkoop

Product Prijs nu Eerder Wat erachter zit Rode kool met appel, grote pot (680 tot 720 gram) 26 cent (Aldi, Dirk) Plus-huismerk: 69 cent in september 2025 Kool bracht de teler veel minder op en huismerken vechten om de laagste prijs Stroopwafels, pak van twaalf 28 cent (Dirk) 78 cent begin 2026 Lokkertje, suiker was vorig jaar spotgoedkoop Zilvervliesrijst, pak van 400 gram 44 tot 45 cent (Vomar, Plus) Rijst daalde vaak tientallen procenten Wereldprijs van rijst was in 2025 de laagste sinds 2019

De prijzen komen van vergelijkingssite Supermarktscanner (17 en 19 november), de oude prijs van rode kool van de Consumentenbond. Die vergeleek de huismerken van tien ketens: tussen september 2025 en september 2026 werden de goedkoopste producten gemiddeld 6 procent goedkoper, terwijl A-merken 2 procent duurder werden. De rode kool van Plus zakte in die tijd van 69 naar 42 cent, de kilozak macaroni van Albert Heijn van 1,25 euro naar 72 cent.

Rode kool: de teler kreeg bijna de helft minder

De kool zelf is goedkoop geworden. In het eerste kwartaal van 2026 kregen telers 44,2 procent minder voor kool dan een jaar eerder, meldt het CBS. Verse groente werd in dezelfde periode juist 5,4 procent duurder.

Daar komt de strijd om de huismerken bij. Retailhoogleraar Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen ziet dat ketens elkaars goedkoopste producten nauwlettend volgen en meteen meegaan als een ander zakt, zegt hij tegen de NOS . Een pot rode kool, een pak rijst of macaroni: het zijn producten waarop klanten de prijs onthouden.

Of er van een prijzenoorlog sprake is, weet ik niet, maar misschien kunnen we inmiddels wel spreken van een budgetmerkenoorlog. - Laurens Sloot, hoogleraar retail Rijksuniversiteit Groningen

Rijst en suiker kwamen uit een dal

Bij rijst ligt de verklaring op de wereldmarkt. De rijstprijsindex van de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, lag in 2025 gemiddeld 22,2 procent lager dan een jaar eerder. Zo laag was rijst sinds 2019 niet geweest.

Suiker, de basis van de stroop in een stroopwafel, zakte in november 2025 naar het laagste punt in vijf jaar, meldde Boerenbusiness. Er kwamen grote oogsten uit Brazilië, India en Thailand.

Die daling zie je pas nu in de winkel. Fabrikanten en supermarkten sluiten inkoopcontracten voor een jaar, legt Sloot uit. Een goedkope grondstof komt daardoor met vertraging in het schap. Dat werkt ook andersom: de suikerprijs lag in oktober 28,8 procent hoger dan een jaar eerder en ook rijst wordt weer duurder, meldt de FAO. Sloot verwacht dat boodschappen volgend jaar 4 tot 7 procent duurder worden.

Stroopwafels zijn vooral lokaas

“Op de spotgoedkope producten verdienen supermarkten bijna niets. Soms leggen ze er zelfs geld op toe”, zegt Sloot. “Maar dat hoeft voor hen geen ramp te zijn zolang consumenten ook producten kopen waar nog wel een goede marge op zit.”

De prijsvergelijkers duwen mee. “Supers willen bij organisaties als Kassa en de Consumentenbond goed uit de bus komen”, zegt Sloot. Die kijken naar het goedkoopste product per soort en daarbij wint meestal een discounter. “Ketens als Plus, Albert Heijn en Jumbo vinden dat vervelend en moeten dan dus mee in dat prijsgeweld.” In de prijspeiling van de Consumentenbond van mei waren Dirk en Nettorama het goedkoopst.

Het is niet alsof één supermarkt een prijsoorlog uitroept, deze is geleidelijk ontstaan. - Laurens Sloot, hoogleraar retail Rijksuniversiteit Groningen

De kleine pot kost per kilo twee keer zoveel

De bodemprijs geldt vaak alleen voor één verpakking. Kijk daarom naar de kiloprijs op het schapkaartje.

Rode kool. Een kleine pot van 340 gram kost bij Dirk en Jumbo 25 cent, één cent minder dan de grote. Per kilo betaal je dan 74 cent, tegen 36 tot 38 cent voor de grote pot.

Een kleine pot van 340 gram kost bij Dirk en Jumbo 25 cent, één cent minder dan de grote. Per kilo betaal je dan 74 cent, tegen 36 tot 38 cent voor de grote pot. Rijst. Het pak van 400 gram voor 45 cent komt uit op 1,13 euro per kilo. Een kilozak zilvervliesrijst kost bij Albert Heijn 94 cent.

Het pak van 400 gram voor 45 cent komt uit op 1,13 euro per kilo. Een kilozak zilvervliesrijst kost bij Albert Heijn 94 cent. Inslaan. Rode kool in een pot en droge rijst blijven lang goed. Kijk op de verpakking tot wanneer, voordat je een voorraad aanlegt voor de prijzen weer stijgen.

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