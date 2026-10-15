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Lufthansa in gesprek over bijna volledige overname Portugese TAP

Economie
door anp
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FRANKFURT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij woensdag gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. Volgens de financiële topman Till Streichert zijn er aparte gesprekken gaande over de resterende 50,1 procent van de aandelen.
TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Portugal was op zoek naar een luchtvaartmaatschappij voor een minderheidsbelang en koos woensdag voor het bod van Lufthansa. Air France-KLM had ook een bod uitgebracht.
De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9 procent van de aandelen. In eerste instantie krijgt de Duitse luchtvaartmaatschappij 44,9 procent in handen, vijf procent van de aandelen is gereserveerd voor werknemers.
Bij een mogelijke overname van de overige aandelen zou de Portugese overheid maximaal vijf procent in handen houden, zei Streichert.
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