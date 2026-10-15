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Verdachte zedenzaak Barendrecht wil lagere straf in hoger beroep

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het hoger beroep van Mels van B. (47), verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, richt zich alleen op de hoogte van de straf die aan hem is opgelegd. Dat bleek donderdag tijdens een zitting bij het gerechtshof in Den Haag. De rechtbank veroordeelde Van B. in maart tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes.
De verdachte betwist niet de feiten waarvoor hij is veroordeeld of de vorderingen die slachtoffers hebben ingediend. Maar Van B. kan zich "niet verenigen" met de opgelegde straf, zei een van zijn advocaten. "Een dergelijk lange gevangenisstraf schuurt met doelstellingen van de tbs." Bij de rechtbank hadden de advocaten ook al gevraagd om maximaal acht jaar cel op te leggen, zodat Van B. sneller aan zijn tbs-behandeling kan beginnen.
Van B. was niet aanwezig bij de zitting. Die werd wel bijgewoond door een aantal ouders van slachtoffers. In totaal hebben 63 slachtoffers een vordering voor schadevergoeding ingediend.
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