Lufthansa mag niet meer adverteren met 'CO2-compensatie'

KEULEN (ANP/AFP) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa mag van de rechter niet meer in zijn advertenties stellen dat passagiers de CO2-uitstoot kunnen "compenseren." De rechtbank in Keulen oordeelde maandag dat deze bewering "misleidend" is.

De zaak tegen het concern, dat naast de gelijknamige luchtvaartmaatschappij bestaat uit dochtermerken Eurowings, Austrian Airlines, Swiss en Brussels Airlines, werd aangespannen door de milieuclub Deutsche Umwelthilfe. Lufthansa zegt de uitspraak te bestuderen, die nog wel in beroep kan worden aangevochten.

Het luchtvaartconcern beweerde in zijn advertenties dat de uitstoot gecompenseerd kon worden door financiële bijdragen aan projecten die "de emissies in de toekomst zouden verminderen of uit de atmosfeer zouden verwijderen." Lufthansa kon echter niet aantonen hoe dit precies kan. Volgens Deutsche Umwelthilfe is de uitspraak "een van de duidelijkste en een van de belangrijkste" tot nu toe als het gaat om "misleidende reclame en greenwashing".