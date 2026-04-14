Dijksma spreekt na brandstichting van gruwelijke vorm van geweld

UTRECHT (ANP) - Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht spreekt van "een gruwelijke vorm van geweld", nadat dinsdagmiddag een man in een elektrische rolstoel in brand werd gestoken. "Omdat het slachtoffer geen kant op kon is de impact zo mogelijk nog groter", laat ze weten in een verklaring.

"Het is in de eerste plaats afschuwelijk voor het slachtoffer en mijn medeleven gaat zeer naar hem uit, maar deze gebeurtenis heeft ook een heftige indruk gemaakt op de omstanders die dit zagen gebeuren", zegt Dijksma. "Het spreekt voor zich dat iedereen enorm geschrokken is."

De burgemeester laat weten dat voor getuigen slachtofferhulp beschikbaar is en dat de politie verder onderzoek doet naar de toedracht.

De man werd om 16.30 uur op het Smaragdplein in brand gestoken. In de buurt zijn veel winkels. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Voor de brandstichting is een man aangehouden.