ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds meer mensen verwaarlozen hun huisdier

Samenleving
door Redactie
woensdag, 06 mei 2026 om 9:38
bijgewerkt om woensdag, 06 mei 2026 om 10:07
anp060526061 1
De Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID) zag in 2025 de ernst van dierenverwaarlozingszaken toenemen. "Het is nu het derde jaar op rij dat we een toename in de ernst van meldingen over honden en katten signaleren", aldus het hoofd van de inspectie, Gabor van Straten.
Het aantal behandelde meldingen over verwaarlozing van honden en katten is vorig jaar iets afgenomen, maar de overtredingen zijn vaker dan voorheen ernstig. Inspecteurs zien vaker ingrijpende situaties waarbij dieren dringende hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om dieren die te weinig of helemaal geen eten krijgen, dieren die in ernstig vervuilde ruimten verblijven of dieren die te laat naar een dierenarts worden gebracht.
Het aantal meldingen van dierenartsenpraktijken bij de LID over klanten die hun dier verwaarlozen is in drie jaar tijd verdrievoudigd: van 100 meldingen in 2023 naar 321 in 2025.
loading

POPULAIR NIEUWS

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

155809859_m

Is omega-3 toch niet goed voor je hersenen?

shutterstock_2684262245

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

generated-image

In 12 maanden een financiële buffer opbouwen (ook als je weinig verdient)

Loading