Steeds meer mensen verwaarlozen hun huisdier

De Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID) zag in 2025 de ernst van dierenverwaarlozingszaken toenemen. "Het is nu het derde jaar op rij dat we een toename in de ernst van meldingen over honden en katten signaleren", aldus het hoofd van de inspectie, Gabor van Straten.

Het aantal behandelde meldingen over verwaarlozing van honden en katten is vorig jaar iets afgenomen, maar de overtredingen zijn vaker dan voorheen ernstig. Inspecteurs zien vaker ingrijpende situaties waarbij dieren dringende hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om dieren die te weinig of helemaal geen eten krijgen, dieren die in ernstig vervuilde ruimten verblijven of dieren die te laat naar een dierenarts worden gebracht.

Het aantal meldingen van dierenartsenpraktijken bij de LID over klanten die hun dier verwaarlozen is in drie jaar tijd verdrievoudigd: van 100 meldingen in 2023 naar 321 in 2025.