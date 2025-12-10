Lukoil krijgt van VS langer de tijd om koper te vinden

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten geven het Russische oliebedrijf Lukoil een maand extra de tijd om een koper te vinden voor zijn buitenlandse bezittingen. De deadline zou aanstaande zaterdag zijn, maar is nu met een maand opgeschoven.

De regering-Trump kwam eerder dit jaar met sancties tegen Lukoil en een andere grote Russische olieproducent, Rosneft, om Moskou onder druk te zetten de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Lukoil kondigde daarop aan zijn buitenlandse bezittingen te verkopen.

Om onderhandelingen over een overname mogelijk te maken, stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën bepaalde transacties van Lukoil tijdelijk vrij van sancties. Deze situatie zou zaterdag aflopen, maar is verlengd tot 17 januari.

De namen van veel investeerders doen de ronde als potentiële kopers. Eerder leek er een deal te zijn met het Zwitserse Gunvor, maar dat trok zich terug na kritiek uit Washington.