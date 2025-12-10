Kabinet maakt dit jaar nog extra geld vrij voor hulp aan Soedan

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar maakt het demissionaire kabinet nog eens 5 miljoen euro vrij om de humanitaire nood te lenigen in Soedan. Staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) kwam daarmee de Tweede Kamer tegemoet, die om extra steun had gevraagd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er extra middelen naar Soedan gaan. Eind vorige maand kondigde De Vries ook al aan 10 miljoen euro vrij te maken voor humanitaire steun.

De Kamer debatteerde woensdagavond over de situatie in Soedan. Een overgrote meerderheid pleitte voor meer hulp aan de getroffen bevolking. Meer dan 20 miljoen mensen zitten in voedselonzekerheid en ruim 14 miljoen mensen zijn ontheemd. In de oorlog die in april 2023 begon, worden de mensenrechten op grote schaal geschonden en zijn al tienduizenden burgers omgekomen.