ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lukoil na klappen deal alsnog dicht bij verkoop buitenlandse tak

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 15:28
anp071125156 1
BRUSSEL (ANP) - Het Russische olieconcern Lukoil is in "vergevorderde gesprekken met andere partijen" over de overname van de internationale activiteiten na het afhaken van het Zwitserse Gunvor. Het doel is "zo snel mogelijk tot een nieuwe verkoopovereenkomst te komen", laat de Nederlandse tak van Lukoil weten in een verklaring. Donderdag ging de verkoop aan grondstoffenhandelaar Gunvor niet door na weerstand vanuit de Verenigde Staten.
Lukoil wil af van de buitenlandse activiteiten sinds de invoering van zware sancties door de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand. Daardoor kunnen ook partijen die zaken doen met Lukoil en zijn dochterondernemingen gestraft worden. De sancties zijn een poging om de Russische oorlogskas te raken.
De maatregelen leiden er in Finland al toe dat tankstations van Lukoil door hun voorraden heen raken. In Nederland, waar het concern zeventig tankstations heeft, is dat nog niet het geval, laat het bedrijf weten.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

shutterstock_2605546723

In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

ANP-540147315

De arrival fallacy: psychologen leggen uit waarom je niet te veel vooruit moet kijken

Loading