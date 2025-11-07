Lukoil na klappen deal alsnog dicht bij verkoop buitenlandse tak

BRUSSEL (ANP) - Het Russische olieconcern Lukoil is in "vergevorderde gesprekken met andere partijen" over de overname van de internationale activiteiten na het afhaken van het Zwitserse Gunvor. Het doel is "zo snel mogelijk tot een nieuwe verkoopovereenkomst te komen", laat de Nederlandse tak van Lukoil weten in een verklaring. Donderdag ging de verkoop aan grondstoffenhandelaar Gunvor niet door na weerstand vanuit de Verenigde Staten.

Lukoil wil af van de buitenlandse activiteiten sinds de invoering van zware sancties door de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand. Daardoor kunnen ook partijen die zaken doen met Lukoil en zijn dochterondernemingen gestraft worden. De sancties zijn een poging om de Russische oorlogskas te raken.

De maatregelen leiden er in Finland al toe dat tankstations van Lukoil door hun voorraden heen raken. In Nederland, waar het concern zeventig tankstations heeft, is dat nog niet het geval, laat het bedrijf weten.