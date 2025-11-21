Luxebedrijf LVMH steekt miljoenen in verlieslijdende Le Parisien

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse luxeconcern LVMH, moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton en Christian Dior, investeert tot 150 miljoen euro in de verlieslijdende krant Le Parisien. LVMH is eigenaar van Le Parisien en bezit bijvoorbeeld ook zakenkrant Les Echos en weekblad Paris Match.

LVMH, geleid door multimiljardair Bernard Arnault, zegt dat het geld moet helpen bij het garanderen van de stabiliteit bij Le Parisien, een van de grootste kranten van Frankrijk. Le Parisien is sinds 2015 in bezit van LVMH dat in het verleden al vaker geld heeft gestoken in het dagblad.

In september was er nog onrust bij Le Parisien door speculaties dat de krant verkocht zou kunnen worden aan de Franse mediamagnaat Vincent Bolloré. Journalisten van Le Parisien hadden een brief gestuurd naar Arnault waarin zorgen werden geuit over een mogelijke verkoop omdat mediabedrijven van Bolloré extreemrechtse ideologieën zouden verspreiden. LVMH zei dat een verkoop niet aan de orde was.