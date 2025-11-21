Schaatser Nuis wint 1000 meter in Calgary in B-groep

CALGARY (ANP) - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Calgary de 1000 meter in de B-groep gewonnen. De 36-jarige schaatser was in 1.07,13 ruim sneller dan de concurrentie. Piotr Michalski uit Polen werd met 1.07,67 tweede en de Japanner Kazuya Yamada derde met 1.07,76.

Nuis moest starten in de B-groep, omdat hij een week eerder bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City werd gediskwalificeerd. Hij kwam bijna ten val in een bocht en tikte daarbij een blokje weg. Door de zege in Calgary rijdt hij in de derde wereldbeker in Heerenveen weer in de A-groep.

Joep Wennemars, Jenning de Boo en Tim Prins komen later nog uit in de A-groep.

Kai Verbij zette een tijd neer van 1.08,49. Daarmee eindigde hij in de B-groep als zestiende.