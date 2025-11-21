ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Nuis wint 1000 meter in Calgary in B-groep

Sport
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 20:58
anp211125219 1
CALGARY (ANP) - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Calgary de 1000 meter in de B-groep gewonnen. De 36-jarige schaatser was in 1.07,13 ruim sneller dan de concurrentie. Piotr Michalski uit Polen werd met 1.07,67 tweede en de Japanner Kazuya Yamada derde met 1.07,76.
Nuis moest starten in de B-groep, omdat hij een week eerder bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City werd gediskwalificeerd. Hij kwam bijna ten val in een bocht en tikte daarbij een blokje weg. Door de zege in Calgary rijdt hij in de derde wereldbeker in Heerenveen weer in de A-groep.
Joep Wennemars, Jenning de Boo en Tim Prins komen later nog uit in de A-groep.
Kai Verbij zette een tijd neer van 1.08,49. Daarmee eindigde hij in de B-groep als zestiende.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

ANP-338777449

Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

ANP-505014356

Waarom is het gevaarlijke Somalië plots populair bij toeristen?

Loading