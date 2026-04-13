Nieuwe studie: Hebben ouders liever een zoon of een dochter?

Het is absoluut een taboe en je zult het nooit toegeven, zelfs niet aan jezelf. Maar toch: moeders hebben iets vaker een voorkeur voor dochters, vaders zien hun zonen iets liever. Een nieuwe studie van de Rutgers School of Business toont aan dat ouders een lichte voorkeur hebben voor het kind van hetzelfde geslacht, als het op één belangrijk aspect aankomt: geld. Hoewel 90 procent van de onderzochte ouders aangaf geen enkele voorkeur te hebben voor een kind, bleek die er wel te zijn. Marketingprofessor Kristina Durante voerde vier experimenten uit in verschillende culturen. Daaruit kwam naar voren dat moeders meer geld willen investeren in dochters, vaders in zonen. In één test kregen vaders en moeders die allemaal een zoon en een dochter hadden een staatsobligatie van 25 dollar. Ze moesten het geld investeren in één kind. De meerderheid van de moeders gaf het aan hun dochter, de vaders gaven het overwegend aan hun zonen. Ook als het ging om de erfenis kregen de kinderen van hetzelfde geslacht vaak meer. Durante waarschuwt: "Als deze voorkeur voor hetzelfde geslacht doorwerkt in bijvoorbeeld gespaard collegegeld, promoties en politiek, dan kan het diepgaande gevolgen hebben en is het wellicht iets wat we willen corrigeren." De studie is gepubliceerd in de