ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe studie: Hebben ouders liever een zoon of een dochter?

Wetenschap
door Jeannette Kras
maandag, 13 april 2026 om 19:11
IMG_3601
Het is absoluut een taboe en je zult het nooit toegeven, zelfs niet aan jezelf. Maar toch: moeders hebben iets vaker een voorkeur voor dochters, vaders zien hun zonen iets liever. Een nieuwe studie van de Rutgers School of Business toont aan dat ouders een lichte voorkeur hebben voor het kind van hetzelfde geslacht, als het op één belangrijk aspect aankomt: geld. Hoewel 90 procent van de onderzochte ouders aangaf geen enkele voorkeur te hebben voor een kind, bleek die er wel te zijn. Marketingprofessor Kristina Durante voerde vier experimenten uit in verschillende culturen. Daaruit kwam naar voren dat moeders meer geld willen investeren in dochters, vaders in zonen. In één test kregen vaders en moeders die allemaal een zoon en een dochter hadden een staatsobligatie van 25 dollar. Ze moesten het geld investeren in één kind. De meerderheid van de moeders gaf het aan hun dochter, de vaders gaven het overwegend aan hun zonen. Ook als het ging om de erfenis kregen de kinderen van hetzelfde geslacht vaak meer. Durante waarschuwt: "Als deze voorkeur voor hetzelfde geslacht doorwerkt in bijvoorbeeld gespaard collegegeld, promoties en politiek, dan kan het diepgaande gevolgen hebben en is het wellicht iets wat we willen corrigeren." De studie is gepubliceerd in de  
Bron(nen): The Independent
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2680002943

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

ANP-527219815

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

gandr-collage

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

collage

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

179987239_m

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

anp 443146855

Fascinerende beelden van 'met de helm geboren' baby's

Loading