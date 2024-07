Amerikaanse president Biden hersteld van corona

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen corona meer. Zijn lijfarts laat dat weten in een brief die het Witte Huis heeft gedeeld. Volgens de arts zijn alle ziektesymptomen verdwenen en heeft Biden na zijn besmetting geen koorts gehad.

Vorige week donderdag werd bekend dat Biden corona had opgelopen en in zijn thuisstaat Delaware in zelfisolatie zijn taken bleef uitvoeren. Campagneafspraken moesten worden afgezegd.

Zondag trok de 81-jarige Biden zich terug uit de komende presidentsverkiezingen onder druk van partijgenoten. De president keert dinsdag terug naar het Witte Huis.