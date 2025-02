Maaltijdbezorger Grubhub schrapt veel banen na overname

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub, voormalig onderdeel van Just Eat Takeaway, gaat bijna een kwart van de banen schrappen. In totaal gaan er ongeveer vijfhonderd van de 2200 arbeidsplaatsen verloren bij Grubhub, waaronder managementbanen. In januari rondde Just Eat de verkoop van Grubhub aan branchegenoot Wonder af.

Het banenverlies maakt deel uit van de integratie van Grubhub met Wonder. Just Eat, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, maakte in november bekend Grubhub te verkopen aan Wonder voor een bedrijfswaarde van 650 miljoen dollar. Just Eat zocht al langer naar een koper voor het onderdeel dat in 2021 werd overgenomen voor 7,3 miljard dollar. Sindsdien schreef het bedrijf voor miljarden aan waarde af op de voormalige dochteronderneming.

Het banenverlies bij Grubhub werd vrijdag aangekondigd door topman Howard Migdal in een bericht aan het personeel en mogelijk komen er nog meer veranderingen bij het bedrijf.

Maandag werd nog bekend dat Just Eat zelf wordt overgenomen door techinvesteerder Prosus voor 4,1 miljard euro.