Witte Huis: Trump besloot ondertekeningsceremonie te schrappen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis heeft laten weten dat president Donald Trump besloot de ondertekening van een akkoord tussen Oekraïne en de VS over de exploitatie van bodemschatten in het Oost-Europese land te schrappen. Zelensky was speciaal naar Washington gekomen voor de ondertekening van zo'n overeenkomst.

Hij hoopte dat Washington dan bereid zou zijn Oekraïne toch meer hulp te geven en veiligheidsgaranties bij een eventuele vredesregeling met Rusland. Zelensky wil ook bij een vredesakkoord betrokken worden en hij wil niet dat Trump dat met de Russische president Vladimir Poetin gaat regelen.

Maar Trump verweet in de hooglopende ruzie in het Oval Office, vol met verslaggevers, Zelensky dat die geen vrede wil en met miljoenen mensenlevens speelt. In de ogen van Trump kan Oekraïne gebied opgeven in een vredesakkoord met Rusland en dan economisch gaan profiteren van onder meer grote Amerikaanse investeringen in de ontginning van delfstoffen.