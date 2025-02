Beune in Thialf voor de derde keer de beste op de 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft bij de wereldbeker in Heerenveen opnieuw de 1500 meter gewonnen. De 25-jarige wereldkampioene allround was met 1.53,70 net iets sneller dan wereldkampioene Miho Takagi uit Japan.

Takagi pakte met 1.53,99 zilver. Mei Han uit China greep met 1.54,52 het brons.

Beune had de 1500 meter eerder gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary en Milwaukee. Ze ontbrak bij de wereldbeker in Polen. Daar was Marijke Groenewoud Takagi te snel af.

Groenewoud kwam in Heerenveen met 1.55,55 tot de negende tijd. Antoinette Rijpma-de Jong was met 1.55,45 iets sneller en werd achtste. Angel Daleman werd met 1.57,23 zeventiende, Melissa Wijfje met 1.57,26 achttiende.