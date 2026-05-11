Maastricht Aachen Airport drukker door Belgische staking

MAASTRICHT (ANP) - Maastricht Aachen Airport krijgt dinsdag te maken met extra vliegverkeer. De luchthaven meldt dat dit veroorzaakt wordt door een staking in België, waar Charleroi Airport en Brussels Airport last van hebben. Verschillende maatschappijen die normaal op Belgische luchthavens zouden landen, wijken uit naar Maastricht.

Zo komen er tien passagiersvluchten van Wizz Air en twee van Corendon extra aan op het vliegveld. Ook komen er drie extra vrachtvluchten aan in Maastricht.

In België is er een zogenoemde nationale stakingsdag op 12 mei. De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB voeren dinsdag opnieuw actie tegen het regeringsbeleid. De luchthaven van Charleroi voert hierdoor geen vluchten uit. Eerder meldde Brussels Airport dat minder dan de helft van de geplande vertrekken op 12 mei kan doorgaan door de staking.