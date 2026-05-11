Filipijns parlement stemt in met afzettingsprocedure Sara Duterte

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 14:06
QUEZON CITY (ANP/AFP/RTR) - Een meerderheid van het Filipijnse parlement heeft ingestemd met een afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte. Ze wordt beschuldigd van fraude, corruptie en doodsbedreigingen.
De zaak zou een einde kunnen maken aan haar kans op het presidentschap in 2028. Als de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte wordt veroordeeld, wordt ze uit haar functie gezet en levenslang verbannen uit de politiek.
Ze zou onder meer haar voormalige bondgenoot president Ferdinand Marcos met de dood hebben bedreigd. Ze zei in een persconferentie een huurmoordenaar te hebben ingehuurd voor het geval de president van haar af zou willen. Later zei ze dat die uitspraak verkeerd was begrepen.
Rodrigo Duterte verblijft in een gevangenis in Scheveningen in afwachting van een zaak die tegen hem loopt bij het Internationaal Strafhof. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een oorlog tegen drugs die duizenden mensen het leven heeft gekost.
