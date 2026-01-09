ECONOMIE
Maatschappijen schrappen vluchten naar Iran om protesten

vrijdag, 09 januari 2026 om 13:37
TEHERAN (ANP/RTR/DPA) - Luchtvaartmaatschappijen schrappen hun vluchten naar Iran nu protesten de situatie in het land steeds verder op scherp zetten. Turkish Airlines vliegt tot en met zaterdag niet naar het land, het eveneens Turkse Pegasus alleen vrijdag niet. Flydubai schrapt minstens zeventien vluchten naar de steden Teheran, Shiraz en Mashhad.
Sinds eind december gaan Iraniërs de straat op om te protesteren tegen de slechte economische situatie in het land. Iraanse veiligheidstroepen reageren met geweld. Volgens een in Noorwegen gevestigde mensenrechtenorganisatie zijn daarbij minstens 45 doden gevallen en mogelijk meer dan 2000 mensen gearresteerd. Donderdagavond is ook het internet uitgevallen.
Vanuit Nederland gaan er al langer geen directe vluchten naar Iran. Luchtvaartmaatschappij KLM koos er in 2018 voor om niet meer op het land te vliegen.
