Rechtbank wil 26 getuigen laten ondervragen in megazaak Damen

ZWOLLE (ANP) - De rechtbank in Zwolle wil 26 getuigen horen in de megarechtszaak over vermeende omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen door onder meer Damen Shipyards, topman Arnout Damen en oud-topmannen Kommer Damen en René Berkvens. De scheepsbouwer wilde 101 getuigen van over de hele wereld oproepen, maar de rechters gingen daar vrijdag grotendeels niet in mee.

Damen maakte zijn verzoek bij de eerste regiezitting in november bekend. Het OM zei tijdens de tweede zitting in december dit in veel gevallen niet relevant te vinden en wilde dat de rechters het verhoren van de meeste getuigen zouden afwijzen. Het OM had geen bezwaar tegen het ondervragen van tien getuigen.