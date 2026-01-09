Boetes voor bekladden Israëlische ambassade in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politierechter heeft drie vrouwen veroordeeld tot boetes van 300 euro voor het vernielen en bekladden van de Israëlische ambassade in Den Haag. De vrouwen uit Leiden en Rotterdam bekenden vrijdag in de rechtbank in Den Haag dat ze op 12 augustus vorig jaar rode verf hadden gegooid naar de gevel van de ambassade, waarbij volgens de verdachten onbedoeld een ruit sneuvelde. Ook schreven ze 'Fuck Israël' op de stoep. Dat deden ze midden in de nacht, rond 03.30 uur.

De 30-jarige vrouw uit Leiden, de 31-jarige vrouw uit Rotterdam en de 22-jarige vrouw uit Rotterdam werden kort daarna opgepakt door de politie. Ze vertelden in de rechtbank dat de rode vloeistof symbool stond voor "het bloed van de vermoorde Palestijnen in Gaza". Met hun actie wilden ze volgens de vrouw uit Leiden "de aandacht vestigen op de oorlogsmisdaden die Israël pleegt". De 31-jarige verdachte uit Rotterdam filmde de actie. De aanleiding voor hun actie was het doden van Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif door het Israëlische leger.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de vrouw uit Leiden, die eerder het gebouw van de Tweede Kamer was binnengedrongen, een boete van 500 euro. Tegen de vrouw die de actie filmde en al eerder een vernieling pleegde, was een boete van 350 euro geëist. De jongste verdachte hoorde een voorwaardelijke boete van 500 euro tegen zich eisen.

De rechter was het niet eens met hun verweer dat de bekladding valt onder het demonstratierecht. "Van een demonstratie is naar mijn oordeel hier geen sprake. Het was midden in de nacht." Bij het uiten van hun mening zijn de verdachten een grens overgegaan, oordeelde de rechter. Ze legde de verdachten alle drie dezelfde straf op, omdat ze de actie samen uitvoerden.