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Macron en Jetten woensdag samen naar ASML

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 15:52
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DEN HAAG (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron gaat woensdag samen met premier Rob Jetten langs bij chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Het bezoek staat onder meer in het teken van "het belang dat beide landen hechten aan de ontwikkeling van de Europese techindustrie", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).
Bij ASML spreken ze over het versterken van de samenwerking tussen techbedrijven en de overheid op het gebied van strategische investeringen. Ook komt aan de orde hoe de Europese positie op het gebied van AI en de chipindustrie kan worden verstevigd, aldus de RVD. Macron en Jetten schuiven ook aan bij een rondetafelgesprek met Franse en Nederlandse techbedrijven.
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