OM eist in hoger beroep levenslang voor dubbele moord Weiteveen

LEEUWARDEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft ook in hoger beroep een levenslange celstraf geëist tegen verdachte Richard K. (53) voor de dubbele moord in het Drentse Weiteveen. Daarbij kwamen Ineke (44) en Sam (38) om het leven.

"Kil en moedwillig", noemde de advocaat-generaal de moorden. "Zo zijn Ineke en Sam binnen een tijdsbestek van vijf minuten om het leven gebracht. Omdat de verdachte vond dat zij er niet meer mochten zijn." K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. Een lange reeks incidenten ging vooraf aan het dodelijke geweld.

Op 16 januari 2024 schoot K. eerst Ineke dood in haar auto, nadat ze haar 9-jarige dochter naar school had gebracht. Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar partner Sam, in en bij hun huis aan de Bargerweg. De toen 12-jarige zoon van de slachtoffers moest de gruweldood van zijn vader aanschouwen, zei de aanklager.