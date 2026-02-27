Macron noemt doorgaan Mercosur onaangename verrassing

BRUSSEL/PARIJS (ANP/AFP) - Het is voor Frankrijk een "onaangename verrassing" dat de Europese Commissie vrijdag heeft besloten het Mercosur-handelsakkoord voorlopig al in werking te laten treden. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron.

"De Europese Commissie heeft eenzijdig besloten om de overeenkomst met Mercosur voorlopig toe te passen, hoewel het Europees Parlement er nog niet over heeft gestemd", zei Macron vrijdag.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei vrijdag in een korte persverklaring dat het akkoord vooruitlopend op een besluit van het Europees Parlement al in werking treedt. Dat betekent dat de handelsafspraken binnen twee maanden van kracht worden.

Het Parlement vindt dat het proces rondom de handelsdeal niet democratisch is verlopen en heeft de overeenkomst eind januari voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Het kan jaren duren voordat het Hof een uitspraak doet.