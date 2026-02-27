ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron noemt doorgaan Mercosur onaangename verrassing

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 14:29
anp270226111 1
BRUSSEL/PARIJS (ANP/AFP) - Het is voor Frankrijk een "onaangename verrassing" dat de Europese Commissie vrijdag heeft besloten het Mercosur-handelsakkoord voorlopig al in werking te laten treden. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron.
"De Europese Commissie heeft eenzijdig besloten om de overeenkomst met Mercosur voorlopig toe te passen, hoewel het Europees Parlement er nog niet over heeft gestemd", zei Macron vrijdag.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei vrijdag in een korte persverklaring dat het akkoord vooruitlopend op een besluit van het Europees Parlement al in werking treedt. Dat betekent dat de handelsafspraken binnen twee maanden van kracht worden.
Het Parlement vindt dat het proces rondom de handelsdeal niet democratisch is verlopen en heeft de overeenkomst eind januari voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Het kan jaren duren voordat het Hof een uitspraak doet.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

ANP-514317328

Van soapheld tot sjoemelaar: gevallen GTST-acteur Jimmy Geduld opnieuw voor de rechter

255038591_m

De 10 domste wachtwoorden van Nederland

ANP-551706611

5 veelgebruikte medicijnen met verborgen risico's

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

Loading