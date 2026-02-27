ECONOMIE
Pakistan meldt 22 luchtaanvallen op Afghanistan met 274 doden

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 14:09
anp270226105 1
ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - De Pakistaanse strijdkrachten hebben naar eigen zeggen in Afghanistan met luchtaanvallen 22 doelen aangevallen. Daarbij zijn volgens de Pakistaanse cijfers 274 Talibanstrijders of terroristen om het leven gekomen. Ze maken ook melding van de inname van achttien posten van de Taliban in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied.
In westelijke buitenwijken van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn ook luchtaanvallen geweest. In Darulaman, ten zuiden van het centrum van Kabul, zijn ook inslagen gemeld. De plaats herbergt onder meer een parlementsgebouw, het nationaal museum, regeringsinstanties en militaire bases.
