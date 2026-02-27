ECONOMIE
Hof veroordeelt 81-jarige tot 18 jaar cel voor moord Kinderdijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 14:50
DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag de 81-jarige Cor de J. in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten van een 74-jarige man in Kinderdijk (Zuid-Holland) in 2022. Het slachtoffer werd door het hoofd geschoten in het huis van zijn nieuwe partner en overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.
De J. werkte als klusjesman voor de partner van het slachtoffer. Hij had de toegangscode van haar voordeur en ging laat 's avonds haar huis binnen. Vervolgens schoot hij de man door het hoofd. De J. bedreigde daarna ook de vrouw met de dood en stal haar sieraden, als onderdeel van een plan om het voorval op een roofoverval te laten lijken.
De rechtbank zag in 2024 geen bewijs dat de man vooraf van plan was het slachtoffer dood te schieten, waardoor hij twaalf in plaats van de toen al geëiste achttien jaar cel kreeg. Het hof oordeelt nu dat dat plan er wel was, en dat er sprake was van een "ongekende koelbloedige wreedheid".
