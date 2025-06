Maersk blijft door Straat van Hormuz varen

OSLO (ANP/RTR) - De grote rederij A.P. Møller-Maersk blijft door de Straat van Hormuz varen, na de Amerikaanse aanvallen op Iraanse nucleaire installaties in de nacht van zaterdag op zondag. De Deense containervervoerder zegt wel klaar te zijn om dit te heroverwegen op basis van de beschikbare informatie.

"We houden de veiligheidsrisico's voor onze specifieke schepen in de regio voortdurend in de gaten en zijn klaar om indien nodig operationele maatregelen te nemen", aldus de rederij. De Straat van Hormuz ligt tussen Iran en Oman en geldt als een belangrijke route voor de internationale scheepvaart.