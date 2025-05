Maersk: tariefverlagingen VS-China 'stap in goede richting'

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De sterke verlaging van de wederzijdse importheffingen door de Verenigde Staten en China voor een periode van negentig dagen is een "stap in de goede richting" bij het verminderen van de handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten. Dat zegt de grote Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk in een reactie op de overeenkomst die werd gesloten in het Zwitserse Genève.

"We hopen dat hiermee de fundering gelegd kan worden voor de partijen om ook tot een permanente deal te komen die de voorspelbaarheid op de lange termijn kan creëren die onze klanten nodig hebben", aldus Maersk.

Het containerbedrijf is erg gevoelig voor verstoringen in de wereldhandel door importheffingen. Maersk stelde onlangs nog zijn verwachting voor de wereldwijde transportmarkt voor dit jaar neerwaarts bij omdat door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog de goederenstromen tussen beide landen hard zijn gedaald.