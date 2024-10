Makelaars willen dat kabinet einde maakt aan 'uitpond-tsunami'

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onderschrijft de kritiek die president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op de onlangs ingevoerde huurwet. De makelaars hopen dat het huidige kabinet snel ingrijpt "voor er nog meer onherstelbare schade wordt aangericht".

Volgens de NVM is er al ruim drie jaar een dalende lijn in het aantal nieuwe verhuringen en lijkt het einde nog lang niet in zicht. De makelaars spreken van een "uitpond-tsunami". Woningen die eerst werden gehuurd, gaan door de huurwet nu in de verkoop. De NVM doet daarom een beroep op minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om in te grijpen, "want elke uitgeponde woning verdwijnt voorgoed van de huurmarkt".

Knot zei in een interview met het ANP dat het kabinet er verstandig aan doet om de huurwet, die enkele maanden geleden werd ingevoerd, nu alweer terug te draaien. De NVM is het daar volledig mee eens. De nieuwe regels hebben "een volstrekt averechts effect", stelt de makelaarsvereniging. "Het aantal huurwoningen slinkt en de huurprijzen stijgen."