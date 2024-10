Net als iedereen hekelt ook de Consumentenbond Seats and Sofas: "Smerige trucs"

Wie ooit weleens bij Seats and Sofas is binnengelopen, rent er meestal gillend weer weg. De kwaliteit is matig, de korting blijkt geen korting, maar vooral: de verkopers zetten je extreem onder druk. De Consumentenbond is het daarmee eens.

Volgens de consumentenorganisatie strooit de meubelketen "met nepkortingen, zet die consumenten onder druk en misleidt ze met onjuiste informatie”. Als voorbeeld noemt de bond een aanbieding voor een bank van 399 euro. Die bank wordt echter al maanden voor 399 euro verkocht. Het is dus absoluut geen aanbieding.

De Consumentenbond stelt ook dat de meubelwinkel klanten onder druk zet. Verkopers zeggen dat een bank de volgende dag "misschien niet meer beschikbaar is" en proberen op alle mogelijke manieren "een gevoel van schaarste te creëren". Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar noemt het allemaal "smerige trucs".

De Consumentenbond heeft ook een klachtenprocedure lopen bij de Reclame Code Commissie. De zitting is donderdag.