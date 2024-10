Duitsland vervolgt Rus voor moord op twee Oekraïense soldaten

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitse aanklagers willen een Rus vervolgen voor moord op twee Oekraïense soldaten in Duitsland. De militairen werden in april met ernstige steekwonden op straat gevonden in het Beierse Murnau am Staffelsee. Een van hen, 36 jaar oud, stierf ter plaatse. De andere, 23 jaar oud, bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 57-jarige Russische verdachte werd kort daarna thuis gearresteerd. Hij blijft in hechtenis. Volgens justitie staat hij volledig achter de Russische invasie in Oekraïne. Hij zou een "buitensporige" nationalist zijn. Ook wist hij dat de soldaten tegen Rusland hadden gevochten.

Volgens de aanklagers waren de drie samen aan het drinken toen er ruzie uitbrak over de situatie in Oekraïne. De Oekraïeners verbleven in Duitsland om te herstellen van oorlogsverwondingen.