Maker Delirium-bier neemt brouwerij achter Gouden Carolus over

MELLE (ANP/BELGA) - De Belgische Brouwerij Huyghe uit Melle, vooral bekend van het biermerk Delirium, heeft de Mechelse brouwerij Het Anker overgenomen. Dat heeft Brouwerij Huyghe donderdag bekendgemaakt. Het Anker is een familiebrouwerij en maakt onder andere Gouden Carolus-bier en diverse Belgische whisky's.

Charles Leclef, de vijfde generatie bij Het Anker, had geen opvolger om de zaak over te nemen. Hij zocht daarom naar een andere partij om met zijn bedrijf verder te gaan.

Zowel Delirium-bier, met een roze olifant als logo, als Gouden Carolus wordt ook in Nederland verkocht. Volgens Brouwerij Huyghe zorgt de deal onder meer voor nieuwe groeimogelijkheden. Met behulp van het netwerk van Brouwerij Huyghe zouden de bieren van Het Anker internationaal makkelijker kunnen worden verkocht.

Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Brouwerij Huyghe was vorig jaar goed voor een omzet van meer dan 45 miljoen euro, wat voornamelijk aan de export was te danken. Bij Het Anker bedroeg de jaaromzet ongeveer 20 miljoen euro.