Maker Patriot-raketten verdrievoudigt productie met contract VS

WASHINGTON (ANP) - De maker van de begeerde en schaarse Patriot-luchtverdedigingsraketten gaat de productie verdrievoudigen. De Amerikaanse regering heeft daarvoor een contract met defensiefabrikant Lockheed Martin gesloten. Oekraïne zit voortdurend om de projectielen verlegen en ook westerse bondgenoten willen hun krappe, leeggeraakte arsenalen aanvullen.

De zevenjarige overeenkomst moet Lockheed zekerheid bieden, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zo kan de fabrikant makkelijker investeren in meer productielijnen voor de modernste raket voor de Patriot-luchtverdedigingsbatterijen. Van die zogenoemde PAC-3 worden er nu ongeveer zeshonderd per jaar gemaakt, maar dat moeten er zo'n tweeduizend worden.

Nederland heeft ook Patriots, die bijvoorbeeld snelle Russische ballistische raketten kunnen neerhalen. Het ministerie van Defensie heeft een bestelling voor PAC-3's uitstaan.