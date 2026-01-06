ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italië positief over Brussels landbouwvoorstel in Mercosur-week

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 19:22
anp060126199 1
ROME (ANP) - Italië heeft positief gereageerd op het Brusselse voorstel om een groter deel van landbouwgelden uit de komende meerjarenbegroting van de Europese Unie eerder beschikbaar te stellen. De Europese Commissie zette die stap in aanloop naar belangrijke gesprekken over een handelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur. De Italiaanse regering lag vorige maand nog dwars bij een besluit over zo'n deal met Brazilië, Paraguay, Argentinië en Uruguay omdat ze meer toezeggingen wilde over steun voor Europese boeren.
"Ik verwelkom met voldoening de beslissing van de Europese Commissie om, zoals Italië verzocht, het voorstel voor de nieuwe meerjarige begroting aan te passen", meldde Meloni dinsdag. Persbureau Reuters schrijft op basis van een bron binnen de EU dat Italië nu van plan is voor de Mercosur-deal te stemmen.
Italië is kritisch over een vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen. Het land vreest dat de eigen boeren worden weggeconcurreerd door Zuid-Amerikaanse boeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

131182857_m

Grey divorce: de stille revolutie onder Nederlandse zestigplussers

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

Loading