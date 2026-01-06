Italië positief over Brussels landbouwvoorstel in Mercosur-week

ROME (ANP) - Italië heeft positief gereageerd op het Brusselse voorstel om een groter deel van landbouwgelden uit de komende meerjarenbegroting van de Europese Unie eerder beschikbaar te stellen. De Europese Commissie zette die stap in aanloop naar belangrijke gesprekken over een handelsakkoord met de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur. De Italiaanse regering lag vorige maand nog dwars bij een besluit over zo'n deal met Brazilië, Paraguay, Argentinië en Uruguay omdat ze meer toezeggingen wilde over steun voor Europese boeren.

"Ik verwelkom met voldoening de beslissing van de Europese Commissie om, zoals Italië verzocht, het voorstel voor de nieuwe meerjarige begroting aan te passen", meldde Meloni dinsdag. Persbureau Reuters schrijft op basis van een bron binnen de EU dat Italië nu van plan is voor de Mercosur-deal te stemmen.

Italië is kritisch over een vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen. Het land vreest dat de eigen boeren worden weggeconcurreerd door Zuid-Amerikaanse boeren.