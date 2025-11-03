Koolmees waarschijnlijk voorgedragen als verkenner door D66

Wouter Koolmees wordt waarschijnlijk de verkenner voor D66. Een ingewijde bevestigt berichtgeving van RTL Nieuws dat de topman van de NS en voormalig D66-minister "in beeld is" voor de klus. Dinsdag wordt een verkenner voorgedragen na een overleg tussen de fractievoorzitters en voorzitter Martin Bosma van de Tweede Kamer.

De grootste partij van de nieuwe Tweede Kamer mag als eerste een verkenner aanwijzen. Die moet ruime politieke ervaring hebben, maar wel op enige afstand van de actuele politiek staan.