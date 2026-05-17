Maleisië komt met korting op vliegtickets vanwege brandstofcrisis

Economie
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 9:26
KUALA LUMPUR (ANP/BLOOMBERG) - Maleisië heeft maatregelen genomen om zijn luchtvaartsector te helpen, nu luchtvaartmaatschappijen worstelen met fors gestegen brandstofprijzen door de Iranoorlog. De regering van het Aziatische land heeft onder meer 5 miljoen ringgit, zo'n 1,1 miljoen euro, uitgetrokken voor kortingen op vliegtickets.
Naar verwachting profiteren 100.000 Maleisiërs die reizen tussen het Maleisische schiereiland en overzeese delen van het land, zoals Sabah en Sarawak. Het kortingsprogramma loopt van mei tot juni.
De autoriteiten bieden de luchtvaart ook uitstel van betaling tot zestig dagen voor bepaalde heffingen, meldden ze zondag. Verder gaat het om vrijstellingen voor vliegtuigparkeerkosten en twee maanden uitstel voor kosten van passagiersbruggen en incheckbalies.
Maleisische maatschappijen zijn hard getroffen door de brandstofcrisis. Zo ging bij AirAsia X in het eerste kwartaal meteen een nettoverlies in de boeken. De budgetvlieger maakt tickets ook flink duurder.
