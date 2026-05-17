Nederlands speurhondenteam arriveert zondagmiddag op Saba

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 10:27
THE BOTTOM (ANP) - Het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) arriveert waarschijnlijk zondagmiddag op het eiland Saba om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Het gaat om elf mensen en negen speurhonden, zo werd eerder al bekendgemaakt.
Er was al een speurhondenteam ingezet, USAR is hier een aanvulling op. De vermiste man is al jaren een senior paramedic in het USAR-team, meldt de reddingsorganisatie zondag. "Dat maakt het een beladen inzet voor ons als USAR.NL, zowel voor de ingezette teamleden als de vele teamleden die dit op afstand nauwgezet en ongerust volgen."
Eerder zeiden de autoriteiten in een videoboodschap dat ze ervan uitgaan dat de man niet meer levend wordt gevonden. Er wordt al dagen naar hem gezocht.
