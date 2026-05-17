Filipijnen vragen hooggerechtshof om arrestatie ex-politiechef

Samenleving
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 9:17
MANILLA (ANP/AFP) - De Filipijnen hebben het hooggerechtshof om toestemming gevraagd om de voormalige politiechef Ronald Dela Rosa te arresteren. Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de 'oorlog tegen drugs' in de Filipijnen.
Toen het arrestatiebevel vorige week bekend werd gemaakt, verschool Dela Rosa zich in de senaat, waar hij niet zou kunnen worden aangehouden. Nadat buiten werd geschoten, verliet hij het gebouw. Het is niet duidelijk waar hij nu is.
Volgens de hoofdadvocaat van de Filipijnen heeft Dela Rosa zichzelf daarmee buiten de bescherming van de wet geplaatst. "Zolang hij zich niet overgeeft aan de autoriteiten, moet hij worden beschouwd als een voortvluchtige en mag hij geen beroep doen op de rechterlijke macht", aldus de advocaat in een verklaring. De Filipijnse minister van Justitie zei eerder al dat hij opdracht had gegeven om Dela Rosa aan te houden als hij het land probeert te ontvluchten.
