Mark Harbers nieuwe voorzitter raad van commissarissen ProRail

UTRECHT (ANP) - Voormalig minister en staatssecretaris Mark Harbers wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van spoorbeheerder ProRail. Hij neemt per 2 juli volgend jaar de functie over van Hans Alders, die dan na twaalf jaar zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Harbers (VVD) was tussen 2017 en 2019 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en van 2022 tot 2024 minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook was hij in totaal vijftien jaar Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is momenteel voorzitter bij Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.

ProRail zegt dat zijn brede ervaring in (spoor)mobiliteit en kennis van zowel Haagse als Europese politiek Harbers een sterke aanwinst maken. "Ik ben blij dat er een opvolger is gevonden met goede politieke ervaring en met passie voor het spoor. Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking", aldus ProRail-topman John Voppen.