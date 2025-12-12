Chipbedrijf Broadcom zakt op Wall Street na kwartaalcijfers

NEW YORK (ANP) - Broadcom stond vrijdag bij de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal een recordomzet en zag de winst bijna verdubbelen. Ook gaf het bedrijf een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal, waarin de verkoopopbrengst van de AI-chips van Broadcom zal verdubbelen. Wel waarschuwde het bedrijf voor lagere winstmarges op AI-chips. Het aandeel verloor daarop ruim 7 procent.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend na de nieuwe recordniveaus op donderdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de handel 0,2 procent hoger op 48.788 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6896 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 23.533 punten.