ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipbedrijf Broadcom zakt op Wall Street na kwartaalcijfers

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 15:46
anp121225156 1
NEW YORK (ANP) - Broadcom stond vrijdag bij de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal een recordomzet en zag de winst bijna verdubbelen. Ook gaf het bedrijf een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal, waarin de verkoopopbrengst van de AI-chips van Broadcom zal verdubbelen. Wel waarschuwde het bedrijf voor lagere winstmarges op AI-chips. Het aandeel verloor daarop ruim 7 procent.
De algehele stemming op Wall Street was wisselend na de nieuwe recordniveaus op donderdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de handel 0,2 procent hoger op 48.788 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 6896 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 23.533 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading