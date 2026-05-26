Marktwaarde Taiwanese beurs groter dan India door chipmaker TSMC

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - De Taiwanese beurs heeft die van India ingehaald wat marktwaarde betreft. De aandelenmarkt van het eiland is nu de op vier na grootste ter wereld, na de Verenigde Staten, China, Japan en Hongkong. De opmars van Taiwan in de wereldwijde aandelenranglijst komt vooral door de sterke stijging van de beurswaarde van Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), de grootste chipfabrikant ter wereld.

De totale marktwaarde van bedrijven met een beursnotering in Taipei is gestegen naar 4,95 biljoen dollar (ongeveer 4,3 biljoen of 4300 miljard euro), volgens gegevens van financieel persbureau Bloomberg. De waarde van beursgenoteerde bedrijven in India bedraagt 4,92 biljoen dollar.

TSMC maakt chips voor grote bedrijven als Nvidia en Apple en is een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML. Door de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie is het aandeel dit jaar al bijna 50 procent in waarde gestegen. Het bedrijf heeft een beurswaarde van rond de 2 biljoen dollar en vertegenwoordigt daarmee ruim 42 procent van de Taiwanese index.