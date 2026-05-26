ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jazzartiest Sonny Rollins (95) overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 8:09
anp260526056 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn woordvoerder Terri Hinte en zijn familie bekendgemaakt. De tenorsaxofoonist overleed in zijn huis in Woodstock, New York. De doodsoorzaak van Rollins is niet bekend.
Rollins, geboren als Theodore Walter Rollins en bekend van composities als St. Thomas, Doxy en Oleo, wordt gezien als een van de invloedrijkste jazzmusici. Hij experimenteerde gedurende zijn carrière met r&b, funk en pop en werkte samen met andere muzikale grootheden als Miles Davis, Coleman Hawkins en John Coltrane.
De muzikant nam in 1956 zijn beroemdste en meest gewaardeerde album op. Het droeg de toepasselijke titel Saxophone Colossus. Rollins behoorde toen al tot de veelbelovendste en spraakmakendste jazzmusici. Het toonaangevende tijdschrift Downbeat riep hem uit tot het grootste jazztalent van de Verenigde Staten. In juli 2010 stond hij voor het laatst in Nederland op het podium, bij North Sea Jazz in Rotterdam.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

rente-hypotheek-stijgt

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

shutterstock_2421332057

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

generated-image (2)

Hoe houd je je huis koel zonder airco?

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

Loading