Jazzartiest Sonny Rollins (95) overleden

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn woordvoerder Terri Hinte en zijn familie bekendgemaakt. De tenorsaxofoonist overleed in zijn huis in Woodstock, New York. De doodsoorzaak van Rollins is niet bekend.

Rollins, geboren als Theodore Walter Rollins en bekend van composities als St. Thomas, Doxy en Oleo, wordt gezien als een van de invloedrijkste jazzmusici. Hij experimenteerde gedurende zijn carrière met r&b, funk en pop en werkte samen met andere muzikale grootheden als Miles Davis, Coleman Hawkins en John Coltrane.

De muzikant nam in 1956 zijn beroemdste en meest gewaardeerde album op. Het droeg de toepasselijke titel Saxophone Colossus. Rollins behoorde toen al tot de veelbelovendste en spraakmakendste jazzmusici. Het toonaangevende tijdschrift Downbeat riep hem uit tot het grootste jazztalent van de Verenigde Staten. In juli 2010 stond hij voor het laatst in Nederland op het podium, bij North Sea Jazz in Rotterdam.