New York Knicks voor het eerst sinds 1999 naar NBA-finale

Sport
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 9:04
CLEVELAND (ANP) - De basketballers van New York Knicks hebben zich voor het eerst sinds 1999 geplaatst voor de finale van de NBA. De ploeg van trainer Mike Brown won in de eindstrijd van de Eastern Conference ook het vierde duel van Cleveland Cavaliers (93-130). In de strijd om de titel is regerend kampioen Oklahoma City Thunder of San Antonio Spurs de tegenstander. De finale van de Western Conference kent na vier wedstrijden een 2-2-tussenstand.
New York Knicks won alleen in 1970 en 1973 de titel in de NBA. Deze play-offs zijn de Knicks op dreef, met maandagavond de elfde zege op rij. De club zou ook alle vier de duels in de finale moeten winnen om het record van Golden State Warriors van vijftien achtereenvolgende zeges uit 2017 te evenaren.
De finale begint op 3 juni.
