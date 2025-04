MADRID (ANP/RTR) - Delen van Spanje krijgen weer stroom na de grote storing die kort na het middaguur begon. In gebieden in het noorden, zuiden en westen van het land is de elektriciteitsvoorziening hersteld, meldt netbeheerder Red Eléctrica.

Eerder werd gemeld dat het zes tot tien uur zou duren voordat heel Spanje weer stroom heeft. Volgens de netbeheerder is er sprake van de grootste stroomstoring in de geschiedenis van het land. "Een uitzonderlijk incident", aldus Red Eléctrica