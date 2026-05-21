Ebolabesmetting gemeld op honderden kilometers van uitbraakgebied

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 13:03
KINSHASA (ANP/RTR/AFP) - In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een geval van ebola vastgesteld. Dat meldt de rebellengroep die dat deel van het land onder controle heeft, M23.
Zuid-Kivu, de provincie waar de besmetting werd vastgesteld, ligt honderden kilometers van waar de infectieziekte eerder uitbrak in het land. De besmette persoon zou bovendien eerder vanuit een ander landsdeel zijn gereisd, waar vooralsnog geen sprake is van een uitbraak.
De Wereldgezondheidsorganisatie riep de uitbraak van de bundibugyovariant van ebola afgelopen week uit tot een internationale noodsituatie en wendde zich tot miljoenen uit haar noodfonds om de uitbraak in te dammen.
De Congolese minister van Volksgezondheid zegt donderdag tegen de Franse publieke radio-omroep RFI dat het land het aantal doden door ebola nu schat op 159. Ook wordt van 626 mensen vermoed dat zij het virus hebben opgelopen. Het epicentrum van de virusuitbraak is rondom de tegen Oeganda gelegen stad Bunia.
