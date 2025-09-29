ECONOMIE
Massaclaim variabele energiecontracten gaat van start

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 6:28
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) beginnen een collectieve rechtszaak tegen zes grote energiebedrijven. De belangenorganisaties eisen compensatie voor klanten die bij hun variabele contracten onterecht tussentijds hogere tarieven moesten betalen.
De claim richt zich op Vattenfall, Eneco, Essent, Energiedirect, Budget Energie en Greenchoice. Samen bedienen zij het grootste deel van de Nederlandse huishoudens. In een eerdere zaak tegen Vattenfall oordeelde de rechter dat dergelijke verhogingen onrechtmatig zijn. Omdat andere leveranciers dezelfde voorwaarden hanteren, kunnen consumenten volgens de organisaties tot duizenden euro's per huishouden terugkrijgen.
Gesprekken met de energiebedrijven mislukten, waarna de organisaties nu naar de rechter stappen. Consumenten kunnen zich aansluiten via de Consumentenbond, VEH of CCC. Inmiddels hebben zich al meer dan 220.000 mensen gemeld.
