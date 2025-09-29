CBS: China grootste leverancier van acht kritieke materialen

China was in 2024 voor acht kritieke materialen de grootste leverancier voor Nederland. Bij de import van producten met kritieke materialen en bij de winning en verwerking van kritieke materialen is de invloed van China nog groter. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek naar de materialen die van groot economisch belang zijn.

Kritieke materialen, zoals kobalt, zeldzame aardmetalen of lithium, veroorzaken wereldwijd geopolitieke spanningen. Het risico op verstoring van de levering van deze materialen is groot en ze zijn lastig te vervangen door andere materialen. Ze zijn strategisch belangrijk voor de groene en digitale transities, defensie en gezondheidszorg en zitten in veel producten zoals zonnepanelen en microchips.

Nederland importeert kritieke materialen als bariet, bismut, kobalt, magnesium, mangaan, strontium, tantaal en vloeispaat het meest uit China. Daarmee is China het vaakst de grootste leverancier van kritieke materialen voor Nederland, gevolgd door Duitsland. In totaal importeerde Nederland in 2024 voor 22,3 miljard euro aan kritieke materialen. Een groot deel daarvan gaat direct door naar de rest van Europa.

Eindproducten

China is een grote producent van kritieke materialen. Het land is voor elf materialen de grootste grondstofwinner, gevolgd door de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Turkije en Congo. Daarnaast heeft China voor negen materialen de grootste reserves in de grond, gevolgd door Australië, en is het voor negentien materialen de grootste verwerker ter wereld.

Kritieke materialen kunnen ook als onderdeel van producten Nederland binnenkomen. China exporteert veel van deze eindproducten en is de grootste leverancier van producten met kritieke materialen voor Nederland. In 2024 ging het om een totale productwaarde van 58,4 miljard euro. Dit waren vooral laptops, tablets, zonnepanelen, telefoons, routers, lithium-ion-accu's, omvormers en computeronderdelen. Een groot deel van deze producten is echter niet bestemd voor Nederland, maar wordt verder vervoerd naar andere Europese landen.