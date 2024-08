Weer nieuwe bevoegdheden op Sint-Maarten voor zoeken naar wapens

PHILIPSBURG (ANP) - De politie op Sint-Maarten krijgt op meer plekken extra bevoegdheden om te kunnen controleren op vuurwapens. Behalve in de wijk Dutch Quarter is dat vanaf nu ook het geval in de wijken Cole Bay/Simpson Bay en Maho/Cupecoy. De maatregel gaat vrijdagmiddag (lokale tijd) in en geldt voor vier dagen.

Het is voor het eerst dat een dergelijke maatregel wordt uitgevaardigd voor Maho/Cupecoy, een populair toeristisch gebied met veel hotels, restaurants en casino's waarin de afgelopen periode regelmatig schietincidenten zijn geweest. In de gebieden mogen agenten auto's en andere voertuigen controleren en iedereen kan op straat worden gefouilleerd. Het aantal vuurwapens op Sint-Maarten is hoog, ook zijn er veel incidenten geweest. Dit jaar vielen er tot nu toe vijf doden en raakten negen mensen gewond.

Controle op vuurwapens liep begin deze maand uit de hand in de wijk Dutch Quarter toen buurtbewoners zich tegen de agenten keerden en er rellen ontstonden. Daarop werden maatregelen om te fouilleren ingevoerd die geldig waren tot 12 augustus.

In de afgelopen dagen was er sprake van de mogelijke komst van een tropische storm en werd er minder gecontroleerd. Nu worden de bevoegdheden weer ingevoerd. Dat heeft ook te maken met de parlementsverkiezingen op maandag. De autoriteiten laten weten dat ze onrust op en rond die dag proberen te voorkomen. Ze krijgen daarbij hulp van de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk.